Экономика
ВедомостиК нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
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с чего всё началось
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%.Ведомостивчера в 15:39
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Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
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Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
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Елена Зеленская с мужем и детьми появилась на обложке Vogue
Первая леди Украины Елена (Олена) Зеленская появилась на обложке (точнее, сразу на трех обложках) декабрьского номера национального Vogue.
Накануне.Ru 07:10
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
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«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Галкин отметил, что народ в России всегда «тянулся к царю».
Infox.ru 03:41
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Общество
Карабановцы митингуют против строительства нового мусорного полигона
Уже 14 ноября местные депутаты планируют принять новый проект градостроительного зонирования, после чего в городе появятся новые промышленные зоны первого класса опасности - проще говоря, самые вредные и опасные производства.
КП - Владимир вчера в 04:20
Наука
Искусственный интеллект поможет предсказать место удара молнии
С помощью методов машинного обучения специалисты разработали систему, которая на основании этих параметров способна предсказать удар молнии в радиусе 30 километров с точностью 10−30 минут.
REGNUM вчера в 03:47
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Музыка
Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»
Аргументы и Факты 01:30
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Общество
Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму
Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:40
Общество
В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
RT на русском 03:17
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Футбол
Баста подарил «СКА-Ростов» новый клубный автобус
Напомним, известный музыкант стал владельцем ростовского футбольного клуба осенью 2019 года.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 00:05
Технологии
Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году
Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году. Разместят специальные установки лишь в отдельных зонах – чтобы протестировать технологию.
Радио Зенит 03:17
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда вчера в 23:32
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Авто
Базовая версия Lada Vesta получит вариатор
«АвтоВАЗ» решил устанавливать вариаторную трансмиссию не только на топовые, но даже на базовые версии Lada Vesta.
Профиль вчера в 07:01
Наука
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу
После, в разные годы, учёные и политики подписывали международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, однако это не помогло — выбросы углекислого газа продолжают расти, и климат Земли продолжает меняться не в лучшую для людей сторону.
Moi-portal.ru 09 ноября в 07:39
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В Бийске ввели режим ЧС из-за скопившегося в городе мусора
С 11 ноября администрация города Бийска в Алтайском крае ввела режим ЧС из-за ухудшения санитарной обстановки в городе.
Российская газета 05:59
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию
Россия отправляет солдат на территорию Сирии, чтобы защитить собственный народ, поскольку для терроризма ареной является весь мир.
RT на русском 03:14
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 08 ноября в 11:05