Экономика

ВедомостиВедомостиК нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
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с чего всё началось

К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%.
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