Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%.

с чего всё началось

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.

Финансы Комитет Госдумы одобрил корректировку бюджета ПФР на 2019 год Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, внесенный правительством.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку Андрей Разин, знакомый Анастасии, все же решил высказаться по поводу лечения и его результатов.

Происшествия В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Футбол Головин не тренируется в общей группе сборной России Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.

Общество Тверскую область крепкие морозы обойдут стороной Жителям же центральной России пока морозы не угрожают. Для Московской и Тверской областей неделя будет по-прежнему теплой.

Технологии «Мегафон» впервые открыл магазин на AliExpress Официальный магазин "Мегафона" открыли на маркетплейсе Tmall в преддверии ежегодной распродажи 11 ноября на AliExpress.

Гаджеты ОС Windows 10 запустили на калькуляторе Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.

Авто В России сертифицировали две модели Opel Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.