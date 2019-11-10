Экономика

ВедомостиВедомостиК нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
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с чего всё началось

К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%.
Ведомостивчера в 15:39

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К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Ведомостивчера в 15:39

СМИ: часть мусорных компаний находится на грани банкротства

URA.Ruвчера в 20:25

В неустойчивом состоянии находится 30 из 220 операторов по обращению с отходами

Коммерсантъ01:57

В России десятки мусорных операторов балансируют на грани банкротства

Уралинформбюровчера в 23:20

Компании по вывозу и переработке мусора жалуются на отмену НДС

Вести.Финанс04:01

У российских мусорных операторов появились новые проблемы

Planet Today03:38

В России может начаться банкротство региональных операторов по обращению с ТКО

Urbc.Ru03:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:39, Вашингтон
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«Почта России» сократит сроки доставки посылок

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РИА Новости вчера в 23:19
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RT на русском вчера в 13:34
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Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
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Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

Известия 03:34
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Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Общество

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Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
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Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

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Политика

Путин поддержал распространение налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
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«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 09 ноября в 12:56
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Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

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Коммерсантъ 04:03
Общество

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет» для доставки продуктов и товаров из магазинов.
Известия 04:07
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Владимир Шахрин наградил рабочих, которые спасли собаку на Шарташе

Бригаду рабочих, которые спасли провалившуюся под лед собаку на Шарташе, этим утром лично поблагодарил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.
Екатеринбург Онлайн 01:46
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
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Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Шоу-бизнес

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Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
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Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных

Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.
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Кино

Глава Marvel не согласился с выводами в статье Мартина Скорсезе

Глава студии Marvel Кевин Файги прервал молчание и ответил на критику режиссёра Мартина Скорсезе по поводу кинокомиксов.
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Технологии

Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

РБК вчера в 03:34
Общество

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Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости вчера в 07:43
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В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии

Решение президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку вызывает «определенное беспокойство», сообщил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
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На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»

Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
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Бюджет Набережных Челнов пополнился почти на 6,8 миллиарда рублей

Доходы бюджета города за девять месяцев этого года составили почти 6,8 миллиарда рублей.
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Происшествия

Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ

Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
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Диетологи назвали продукты, ускоряющие обмен веществ

УтроNews 02:50
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Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е

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ToDay News Ufa 09 ноября в 02:48
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