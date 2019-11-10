Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%.

с чего всё началось

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.

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Политика Путин поддержал распространение налога для самозанятых Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.

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Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Политика Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.