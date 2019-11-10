Экономика
ВедомостиК нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Российская газета 02:21
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество
В России предложили создать единого регулятора табачного рынка
Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
Происшествия
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
РИА Новости вчера в 11:15
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия
В Кузбассе нашли избитого до смерти парня со спущенными штанами
Вечерний курьер вчера в 02:14
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 02:01
Авто
Chevrolet официально представила новые Chevrolet Blazer и Menlo
Про емкость батареи пока ничего не сообщается, но было отмечено, что универсал на одном заряде способен проехать до 400 км. Chevrolet Blazer и Menlo будут выпускать в Китае на совместном предприятии SAIC GM.
Tvoe-avto.com вчера в 14:09
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Кино
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
НИА Нижний Новгород 08 ноября в 09:19
Гаджеты
AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000
AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.
iXBT.com вчера в 16:09
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия вчера в 09:14
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Происшествия
В Курской области при пожаре погибли трое детей
Газета.Ru 01:22
Наука
Ученые предупредили об опасности недосыпа
UfacityNews.ru 08 ноября в 09:31
Общество
35-градусные морозы ждут жителей области уже в середине ноября
Жителей области уже во второй декаде ноября ждут сильные морозы.
Вести-Томск 02:36
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Мойка78 вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Политика
Асад: США ведут войну на выживание
Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Происшествия
Суд признал незаконными обыски в квартире вице-мэра Ковальчика
Свердловский областной суд признал незаконным обыски в одном из жилых помещений, принадлежащих заместителю главы Екатеринбурга Александру Ковальчику в рамках уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ ( Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия ).
Znak.com 02:42
Политика
Ливия обвинила Россию в «подливании масла в огонь» конфликта
"Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить", - подчеркнул министр.
Газета.Ru 09 ноября в 13:58