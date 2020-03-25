Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПознер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять". По словам Познера, граждане России в принципе отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство.
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram
 призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости02:10

Подробнее о событии

Познер обратился к россиянам, не верящим в существование коронавируса

URA.Ru05:07

Познер обратился к считающим коронавирус «фигней и пропагандой» россиянам

Lenta.ru01:33

Познер обратился к не верящим в коронавирус россиянам

Газета.Ru02:30

«Коронавирус - не фигня». Познер обратился к россиянам

Национальная служба новостей02:28

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

РИА Новости02:10

Познер отверг теорию придуманного коронавируса

Телеканал 360°03:45

Познер отметил подозрительность как главное отличие русских от американцев

SM News23 марта в 15:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Наука

В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус

Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
АБН 03:18
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Общество

В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина

Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
РИА Новости 04:38
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»

Российская газета 03:43
Общество

Кабмин представит перечень ограничений по работе ТЦ из-за коронавируса

Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Газета.Ru 05:14
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомости 02:09
Происшествия

В Брянской области выявили второй случай коронавируса

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 05:28
Общество

Власти ОАЭ запретили российскому лайнеру приземляться в Дубае

Москва, 25 марта 2020, 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.
REGNUM 05:45
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Космос

NASA представила невероятные фотографии Марса

Орбитальный марсианский аппарат The Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) прислал очередные потрясающие изображения Красной Планеты.
V-kosmose.com вчера в 00:58
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Экономика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Авто

Составлен список самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Профиль 03:42
Здоровье

Кажется, у меня коронавирус: что делать

Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
НГС.Кемерово 04:50
Здоровье

Где в Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом

В Крыму будут подготовлены три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией.
РИА Новости Крым 03:59
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel

Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.
Sunmag.me 03:02
Здоровье

Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован на Ставрополье

Ещё один случай заражения коронавирусом официально подтверждён на Ставрополье. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.
News.ru 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное