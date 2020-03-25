с чего всё началось

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять". По словам Познера, граждане России в принципе отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство.

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Политика Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.

Общество В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Общество Кабмин представит перечень ограничений по работе ТЦ из-за коронавируса Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Экономика В России может подорожать импортный алкоголь Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».

Происшествия В Брянской области выявили второй случай коронавируса Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Общество Власти ОАЭ запретили российскому лайнеру приземляться в Дубае Москва, 25 марта 2020, 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.

Космос NASA представила невероятные фотографии Марса Орбитальный марсианский аппарат The Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) прислал очередные потрясающие изображения Красной Планеты.

Здоровье Кажется, у меня коронавирус: что делать Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.