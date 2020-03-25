Коронавирус
РИА НовостиПознер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять". По словам Познера, граждане России в принципе отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство.
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с чего всё началось
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".РИА Новости02:10
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Происшествия
В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
Наука
В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус
Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Экономика
Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ
Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
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Политика
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
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В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина
Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»
Общество
Кабмин представит перечень ограничений по работе ТЦ из-за коронавируса
Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Происшествия
В Брянской области выявили второй случай коронавируса
Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Общество
Власти ОАЭ запретили российскому лайнеру приземляться в Дубае
Москва, 25 марта 2020, 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Космос
NASA представила невероятные фотографии Марса
Орбитальный марсианский аппарат The Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) прислал очередные потрясающие изображения Красной Планеты.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Экономика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
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В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Общество
В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса
Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
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Здоровье
Кажется, у меня коронавирус: что делать
Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
Здоровье
Где в Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом
В Крыму будут подготовлены три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией.
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Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel
Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.
Здоровье
Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован на Ставрополье
Ещё один случай заражения коронавирусом официально подтверждён на Ставрополье. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.