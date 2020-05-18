Общество

КоммерсантъКоммерсантъК объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. Как сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров, регионы имеют тесные связи.
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с чего всё началось

Рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО предложила включить в регион и Коми

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".
ТАСС09:25

Подробнее о событии

Вице-спикер Епифанова не считает нужным привлекать Коми к процессу объединения регионов

ТАСС14:39

Федеральные СМИ: к Архангельской области и НАО предложили присоединить Республику Коми

Регион 2913:09

Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью

Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05

Брак по расчёту: какими были отношения Архангельской области и НАО в последние годы?

Бизнес-класс Архангельск07:48

СРО «Союз профессиональных строителей» подтвердил готовность обсуждать объединение Архангельской области и НАО

Эхо Северавчера в 05:16

Жители Ненецкого округа: Мы не хотим в Архангельскую область

Rusnordвчера в 01:07

Коми предложили включить в объединенный арктический регион

РИА Новости13:05
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
Армия и оружие

В США вспомнили советскую супергаубицу

Lenta.ru 11:56
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Политика

Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.
РБК 17:00
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Общество

Скончался экс-кандидат в губернаторы Приморья Алексей Тимченко

В разные годы жизни успел показать себя с лучшей профессиональной стороны в коммерческих структурах и в инспекции ФНС России во Владивостоке, занимал место председателя Общественного совета по развитию бизнеса в Приморье, с 2015 года являлся главой регионального отделения «Деловой России» в Приморском крае, ему удалось надолго сплотить деловое сообщество родного региона.
RuNews24.ru 09:40
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Политика

СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
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Общество

Котяков пояснил, сколько выплат получат семьи с детьми за три месяца

«Всего за три месяца — за апрель, май и июнь, — семья с двумя детьми, оказавшись в трудной ситуации, сможет получить более 112 тыс. рублей», — указал он.
REGNUM 09:03
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы

В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 07:27
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Происшествия

Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу

REGNUM 11:36
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

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Армия и оружие

Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной авиабазе

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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой

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РБК 11:44
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
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Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
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Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Экономика

Бизнесу Дальнего Востока правительство РФ выделило 1,4 млрд рублей

Для поддержки малого и среднего бизнеса правительство РФ выделило дальневосточным регионам 1,4 млрд рублей.
REGNUM 20:35
Общество

Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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Игры

"Метро" покоряет рынок постапокалипсиса, но до "Сталкера" ему еще далеко"

"Реальное время" поговорило с администратором крупнейшего на просторах "ВКонтакте" сообщества по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Артуром Горяевым о феномене и философии сталкера, ожиданиях от S.T.A.L.K.E.R. 2, сравнении с сагой "Метро" и открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов.
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Российский самолет Ан-124 доставил во Флориду ступень ракеты Atlas V

Первая ступень американской ракеты-носителя Atlas V была доставлена на мыс Канаверал, штат Флорида.
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Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро

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Шоу-бизнес

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Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
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Футбол

Ройс не сыграет с «Баварией» и может пропустить остаток сезона

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Первое дело из-за женского обрезания завели в России

В Ингушетии завели и передали в суд первое в России уголовное дело по факту женского обрезания.
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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

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