Общество

КоммерсантъКоммерсантъК объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. Как сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров, регионы имеют тесные связи.
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с чего всё началось

Рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО предложила включить в регион и Коми

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".
ТАСС09:25

Подробнее о событии

Вице-спикер Епифанова не считает нужным привлекать Коми к процессу объединения регионов

ТАСС14:39

Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью

Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05

Коми предложили включить в объединенный арктический регион

РИА Новости13:05

Брак по расчёту: какими были отношения Архангельской области и НАО в последние годы?

Бизнес-класс Архангельск07:48

Ирина Чиркова: При обсуждении объединения области и округа требуем учитывать мнение оппозиции

Rusnord02:47

СРО «Союз профессиональных строителей» подтвердил готовность обсуждать объединение Архангельской области и НАО

Эхо Северавчера в 05:16

Федеральные СМИ: к Архангельской области и НАО предложили присоединить Республику Коми

Регион 2913:09
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:29, Ашберн
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

ТАСС 15:03
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Общество

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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Политика

Путин поручил мониторить выплаты медикам

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Как рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева, возможно, что вместо 21 дня смена будет длиться 14.
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Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

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Кино

Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры

Sibnet Новости вчера в 08:05
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Общество

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Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

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Общество

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На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

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Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
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