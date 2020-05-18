Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. Как сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров, регионы имеют тесные связи.

К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми

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