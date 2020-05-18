Общество
КоммерсантъК объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. Как сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров, регионы имеют тесные связи.
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Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью
Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
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На сайте СК РФ появилось сообщение о возбуждении уголовное дела по факту распространения ложной информации о продаже в Москве масок.
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Астролог Володина «обвинила» ретроградную Венеру в разводе Гагариной
Василиса Володина уверена, что внезапное объявление Полины Гагариной о разводе связано именно с расположением планет.
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Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
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МТС запустит свой облачный игровой сервис
Стало известно, что компания МТС в скором времени запустит свой облачный игровой сервис.
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Футбол
Дело Украинской ассоциации футбола. Обладатели «Золотого мяча» обратились к спикеру Рады
Легенды советского и украинского футбола Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с требованием разобраться, почему временная следственная комиссия парламента затягивает рассмотрение вопроса возможных нарушений законодательства главой УАФ Андреем Павелко.
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Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
Авто
Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.
Motor 08:27
Здоровье
Елена Малышева назвала широкую группу риска по коронавирусу
Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
Московский Комсомолец 13:50
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия 17:56
Армия и оружие
Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Происшествия
В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку
RT на русском 14:54
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
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Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
Автоновости дня 03:27
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Игры
"Метро" покоряет рынок постапокалипсиса, но до "Сталкера" ему еще далеко"
"Реальное время" поговорило с администратором крупнейшего на просторах "ВКонтакте" сообщества по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Артуром Горяевым о феномене и философии сталкера, ожиданиях от S.T.A.L.K.E.R. 2, сравнении с сагой "Метро" и открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов.
Реальное время 00:00
Баскетбол
В «Зените» прогнозируют исчезновение ряда клубов
Функционер полагает, что непростая финансовая ситуация в стране приведёт к исчезновению ряда клубов.
Чемпионат 17:25
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
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Технологии
Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров
Сегодня компания объявила о том, что открывает платформу Shops (Магазины), благодаря которым люди получат возможность создавать бесплатные витрины прямо в Facebook и Instagram.
Российская газета 13:56