Общество
КоммерсантъК объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. Как сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров, регионы имеют тесные связи.
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с чего всё началось
Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".ТАСС09:25
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Брак по расчёту: какими были отношения Архангельской области и НАО в последние годы?
Бизнес-класс Архангельск07:48
Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью
Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05
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Политика
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:51
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета 14:21
Общество
Собянин рассказал об открытии МФЦ в Москве
Решение об открытии МФЦ в городе будет принято на этой неделе, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:21
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Наука
Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности
Протестированные двукрылые успешно находили объекты (яблони или цветки) в виртуальном пространстве, даже если для этого нужно было двигаться против ветра.
N+1 13:04
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
США могут запретить въезд в страну из Бразилии
Власти США рассматривают возможность запрета въезда в страну из Бразилии из-за ситуации с коронавирусом нового типа в латиноамериканском государстве, заявил президент США Дональд Трамп по итогам заседания, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
Газета.Ru 16:59
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Петербургский ФК "Зенит" продлил соглашение с нападающим команды Александром Кокориным, заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.
Интерфакс-Спорт 08:17
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru вчера в 04:58
Здоровье
Предсказали катастрофичный уровень смертности от коронавируса
По предварительным прогнозам, если до конца года в Соединенных штатах будет инфицировано столько же людей, как во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах, то в таком случае, число смертельных случаев от COVID-19 превысит полмиллиона человек.
Сайт интересных новостей 15:26
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Шоу-бизнес
Астролог Володина «обвинила» ретроградную Венеру в разводе Гагариной
Василиса Володина уверена, что внезапное объявление Полины Гагариной о разводе связано именно с расположением планет.
Слово и Дело 12:03
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал вчера в 03:10
Энергетика
Платежи бизнеса за низкие тарифы для населения снова вырастут
Минэнерго и Минэкономики раскритиковали график поэтапного снижения предельных уровней перекрестного субсидирования (сумма, которую платит промышленность для снижения тарифов населения) в распределительных сетях в 2021–2031 годах, разработанный ФАС.
Коммерсантъ 17:52
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Общество
Россияне начали массово скупать бункеры
Lenta.ru 10:00
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Космос
Мощные штормы на Юпитере начали изучать астрономы
РИА ОмскПресс 17:27
Футбол
Радимов: «Люди соскучились по зрелищу и оптимизму. Нельзя, чтобы были постоянные уныние и нагнетание»
Думаю, у нас хватит на это головы. Люди соскучились по зрелищу и оптимизму. Нельзя же, чтобы были постоянные уныние и нагнетание.
Sport24.ru 17:25
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46