Происшествия
ИнтерфаксК официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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с чего всё началось
В Петербурге 30 обысков. Пришли к известному хоккеисту Максиму Сушинскому — основателю автосалона «Авангард»
По информации «Фонтанки», с утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении полицейского главка по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность».Фонтанка.Ру04:06
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Происшествия
Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
РИА Новости 14:05
Происшествия
Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы
Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
Экономика
МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Армия и оружие
Forbes предрек России более быструю победу над НАТО в Прибалтике
Россия в случае конфликта может победить силы НАТО и занять Прибалтику (Латвия, Литва, Эстония) быстрее, чем считалось ранее — гораздо меньше, чем за 60 часов.
Rambler News Service вчера в 12:27
Авто
Преемник Haval H6 впервые попал на видео
Китайский автопром поражает оперативностью: казалось бы, только что мы видели патентные снимки нового Haval H6, как в соцсетях опубликовали "живые" видео с полностью готовой машиной.
Российская газета 06:00
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Общество
В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
Общество
Похороны Джорджа Флойда проходят в США
Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру 13:57
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Здоровье
Из того же теста: новые правила медосвидетельствования не защитят от поборов
Запутанные формулировки На днях Минздрав представил новый проект приказа о правилах медицинского освидетельствования при получении или переоформлении водительских прав.
Известия 17:01
Армия и оружие
Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru 13:37
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.
Газета.Ru 17:42
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Компания вчера в 14:50
Политика
В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать
Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru 02:57