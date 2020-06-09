По информации «Фонтанки», с утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении полицейского главка по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность».

с чего всё началось

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

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