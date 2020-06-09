Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксК официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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с чего всё началось

В Петербурге 30 обысков. Пришли к известному хоккеисту Максиму Сушинскому — основателю автосалона «Авангард»

По информации «Фонтанки», с утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении полицейского главка по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность».
Фонтанка.Ру04:06

Подробнее о событии

«Авангард» «отрёкся» от Сушинского. Легенда «ястребов» больше не нужен омскому клубу?

Чемпионат15:15

СМИ: Силовики проводят обыски в автосалоне «Авангард»

Телеканал Санкт-Петербург06:09

Источник: экс-хоккеист Сушинский не является фигурантом дела после обысков в Петербурге

ТАСС08:35

Экс-хоккеист СКА Сушинский оказался непричастен к уголовному делу об обналичке

78.ru09:21

Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

РБК06:43

Хоккеист Сушинский об обысках у официального дилера Mercedes: «Кто-то хочет перевести на нас стрелки»

Фонтанка.Ру07:18

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

РИА Новости08:57
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Происшествия

Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

РИА Новости 14:05
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Происшествия

Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
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Экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Армия и оружие

Forbes предрек России более быструю победу над НАТО в Прибалтике

Россия в случае конфликта может победить силы НАТО и занять Прибалтику (Латвия, Литва, Эстония) быстрее, чем считалось ранее — гораздо меньше, чем за 60 часов.
Rambler News Service вчера в 12:27
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Авто

Преемник Haval H6 впервые попал на видео

Китайский автопром поражает оперативностью: казалось бы, только что мы видели патентные снимки нового Haval H6, как в соцсетях опубликовали "живые" видео с полностью готовой машиной.
Российская газета 06:00
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Общество

В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
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Общество

Похороны Джорджа Флойда проходят в США

Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру 13:57
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Lenta.ru 09:36
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
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Здоровье

Из того же теста: новые правила медосвидетельствования не защитят от поборов

Запутанные формулировки На днях Минздрав представил новый проект приказа о правилах медицинского освидетельствования при получении или переоформлении водительских прав.
Известия 17:01
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Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru 13:37
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

ТАСС 15:00
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Единоборства

Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.
Газета.Ru 17:42
Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Компания вчера в 14:50
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Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
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Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
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Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
4
Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
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Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
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Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать

Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru 02:57
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