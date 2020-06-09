По данным «Фонтанки», полицейские приехали и в частный коттедж в Петергофе к известному в прошлом российскому хоккеисту Максиму Сушинскому (чемпион мира 2008 года, карьеру закончил в 2013-м).

с чего всё началось

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

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