Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОсенью у россиян станет больше проблемных кредитов

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.
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Россияне массово окажутся в долгах

Рамблер02:36

К осени россияне массово окажутся в долгах

URA.Ru00:47

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
7
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
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Происшествия

В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса

Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:40
7
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Гаджеты

Apple выпустила версии iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1

СМИ отмечают, что обновление было выпущено вскоре после массового взлома гаджетов, работающих на версии iOS 13.5.
Piter.tv 00:58
3
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
1K
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Происшествия

В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников астраханского МВД, подозреваемых в фальсификации доказательств, сообщает СУСК России по Астраханской области.
РИА Новости 02:42
3
Политика

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Эхо Москвы вчера в 09:45
8K
Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
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Политика

Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch).
РИА Новости вчера в 19:43
Футбол

Иван Коновалов: «Вера мне помогает, для меня это важно»

Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов рассказал о своём отношении к религии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:56
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:58
53
Общество

Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне

Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
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Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
51
Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 16:58
13
Общество

Итальянские медики заявили о капитуляции коронавируса

«Коронавирус в Италии клинически больше не существует», – заявил Зангрильо.
Взгляд.ру 02:03
6
Происшествия

В Новосибирской области выявили 104 пациента с коронавирусом за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили еще 104 пациента с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 30 мая в 23:20
125
Политика

Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа

Сотрудники популярной соцсети Facebook устроили виртуальную забастовку из-за поста Дональда Трампа.
Piter.tv 01:53
1
Политика

Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни

Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
Дни24 01:07
75
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе центрового «Олимпиакоса» Милутинова

Матч ТВ 02:05
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

Врачи-вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:01
38
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
39
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
317
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
15
Общество

Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду

Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
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