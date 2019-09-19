Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на уже удаленный пост в Twitter журналистки Анны Качкаевой.

К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

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