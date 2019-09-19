Происшествия
Lenta.ruК основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на уже удаленный пост в Twitter журналистки Анны Качкаевой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Политика
Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Футбол
France Football утвердил трофей имени Льва Яшина
Вести.Ru 07:02
Фигурное катание
Гимнастка Селезнева выиграла золото ЧМ в упражнениях с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
Газета.Ru 17 сентября в 12:21
Политика
В Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал изменение позиции Украины по "формуле Штайнмайера", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Политика
Трамп поручил расширить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил Минфину страны существенно расширить санкции против Ирана.
Rambler News Service вчера в 09:52
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Экономика
В 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей
18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.
МонаВиста 06:41
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ
В Нижневартовске задержали троих человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
РБК 07:15
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Примечательно, что только в позапрошлом году была решена судьба проекта, названного как Lada 4x4 NG или "Нива 3".
Pnzdrive вчера в 11:32
Происшествия
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Технологии
Россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем по сотовой связи
По данным исследования Deloitte, мессенджеры стали лидером по уровню востребованности функций смартфона среди россиян, сообщает «Коммерсант».
Inc. Russia 04:45
Экономика
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Футбол
Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк вывели из критического состояния
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:54
Театры
Жители Мордовии могут оценить лучшие театральные постановки фестиваля «Театральное Приволжье»
Напомним, что в окружной этап фестиваля вышли два театральных коллектива из Мордовии.
Столица С 17 сентября в 05:37
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
RT на русском 06:33
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Футбол
Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»
Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Metaratings 04:31
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Энергетика
WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака
Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
РБК 07:17