Дома у администратора сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова вновь проходит обыск, его самого доставили в ГУМВД по Москве для допроса, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Бадамшин.

К основателю паблика «Омбудсмен полиции» вновь пришли с обыском

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