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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

К площади Независимости в Минске стянули военную технику и водометы

Как отмечает агентство, их поместили в автозаки, которые после этого покинули площадь. На Проспекте Независимости перекрыто движение, по нему на встречу протестующим движется спецтехника, в том числе водометы. Напомним, ранее оппозиция анонсировала акцию протеста «Марш мира и независимости».В источнике
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РЕН ТВ

К площади Независимости в Минске прибыла военная техника

РЕН ТВ08:31
Московский Комсомолец

В Минске ОМОН буквально заносит задержанных в автозаки: видео

Московский Комсомолец08:14
Lenta.ru

Стало известно о блокировке интернета в Минске

Lenta.ru08:04
РБК

В центр Минска стянули военную технику и водометы, начались задержания

РБК07:50
URA.Ru

В Минске ОМОН начал массовые задержания

URA.Ru07:34
Фонтанка.Ру

В день рождения Лукашенко в Минске начали задерживать протестующих

Фонтанка.Ру07:33
REGNUM

В Минске оппозиционно настроенные активисты собираются на акцию протеста

REGNUM06:38

Бартомеу хочет подробно обсудить с Месси продление контракта

Как пишет Mundo Deportivo, Хорхе надеется на понимание Бартомеу и объяснит, что его сын хочет уйти, поскольку ему надоели неудачи в Лиге чемпионов, унизительное поражение 2:8 от «Баварии», а в 33 года Месси хочет стать частью нового проекта.
Бартомеу хочет подробно обсудить с Месси продление контракта
Sports.ru06:02

В ближайшие выходные на Землю упадет старый спутник NASA

Осенью далекого 1964 года на орбиту Земли был выведен орбитальный аппарат OGO-1, который в течение трех лет передавал специалистам американского аэрокосмического агентства NASA данные о магнитной среде планеты, позволяя изучить взаимодействие Земли и Солнца.
Актуальные Новости28 августа в 11:35
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27 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

В регионе фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции с российских курортов, случаи инфицирования при посещении салонов красоты и косметологических салонов, в общественном транспорте.
Телепортвчера в 04:08
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Заболевшие коронавирусом медики из Челябинска получат выплаты

Алгоритм страховых выплат медицинским работникам, переболевшим коронавирусом, является общим для всех регионов России — Фонд социального страхования осуществляет выплаты медикам на следующий рабочий день после предоставления работодателем установленных Постановлением Правительства РФ документов.
74.ru28 августа в 07:54
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