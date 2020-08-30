К площади Независимости в Минске стянули военную технику и водометы

Как отмечает агентство, их поместили в автозаки, которые после этого покинули площадь. На Проспекте Независимости перекрыто движение, по нему на встречу протестующим движется спецтехника, в том числе водометы. Напомним, ранее оппозиция анонсировала акцию протеста «Марш мира и независимости».