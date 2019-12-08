Политика
РБКВ Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Авто
Назван автомобиль года в Японии
Стал известен победитель конкурса Car of the Year Japan («Автомобиль года в Японии»): им стал Toyota RAV4.
Авто
Появились первые фото Kia Seltos в России
Первый ДВС обеспечивает отдачу в 123 л.с. (с передним приводом) или 121 л.с. (с полным приводом) - он сочетается с шестиступенчатыми "механикой" или "автоматом", а мощность второго составляет 149 л.с. - он работает в паре с вариатором.
Происшествия
С коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей
В 2019 году в России возместили более двух миллиардов рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства.
Фигурное катание
Фигуристка Леонова посоветовала Загитовой забыть о финале Гран-при
Серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова посоветовала действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой забыть о финале Гран-при как о страшном сне.
Гаджеты
C 3 до 200 млн смартфонов за год. Huawei знает свое дело
Ричард Ю В конце заметки стоит привести один очень наглядный факт: в 2018 году компания Huawei отгрузила 200 млн смартфонов, а в 2000 году поставки составляли 3 млн единиц.
Космос
Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена
Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Транспорт
На МЦД начали закрывать турникеты перед возвращением оплаты
На Московских центральных диаметрах, которые с 9 декабря после двух недель бесплатного проезда снова станут платными, в воскресенье начинали закрывать турникеты.
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10
Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
Политика
Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
Политика
Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Футбол
Новым главным тренером «Оренбурга» стал Емельянов
«Оренбург» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера клуба Константина Емельянова.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Футбол
Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле
Китайская компания Xiaomi более чем вдвое срезала цену на свой 75-дюймовый 4-К телевизор Mi TV 4S.
Футбол
Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»
Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Футбол
Мбаппе обиделся на Тухеля из-за замены и отказался говорить с тренером
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не согласился с решением главного тренера команды Томаса Тухеля заменить его в концовке матча 17-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (3:1). Француз с недовольным лицом покинул поле на 90-й минуте.
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.