Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

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