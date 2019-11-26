Политика
РИА НовостиК посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва". Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали.
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с чего всё началось
Двое мужчин устроили несогласованный пикет у посольства Украины в центре столицы и были задержаны, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.Агентство Москва02:42
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Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией сложными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные".
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Экономика
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спорт
МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России
Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Гаджеты
Умные часы Honor Watch Magic 2 появились на официальном рендере
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Футбол
«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Шахтёр».
Политика
Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Футбол
«Динамо» выиграло дело, связанное с оформлением перехода Рауша
Юристы московского футбольного клуба "Динамо" выиграли дело о выплате 750 тысяч евро, связанное с оформлением перехода защитника Константина Рауша из немецкого "Кельна", об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина активно помогают в уборке семейного замка
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно помогают в уборке семейного замка в подмосковной деревне Грязь.