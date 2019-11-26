Двое мужчин устроили несогласованный пикет у посольства Украины в центре столицы и были задержаны, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва". Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали.

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

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