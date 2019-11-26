Политика

РИА НовостиРИА НовостиК посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва". Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали.
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с чего всё началось

Двух мужчин с унитазами с проукраинскими лозунгами задержали у посольства Украины в Москве

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко утверждал, что на суднах отсутствуют «плафоны, розетки и даже унитазы».
Агентство Москва02:42

Подробнее о событии

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости06:19

Видео: к посольству Украины в Москве принесли унитазы для кораблей ВСУ

РЕН ТВ06:53

Активисты принесли к украинскому посольству унитазы взамен «украденных» с кораблей ВМФ Украины

Телеканал 360°02:26

Двух мужчин с унитазами с проукраинскими лозунгами задержали у посольства Украины в Москве

Агентство Москва02:42

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Московский Комсомолец01:43

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Lenta.ru01:24

«И трусы. Возмещать так возмещать»: Москвичи передали Украине поддержку «боевой мощи»

Царьградвчера в 23:01
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Российская газета 07:23
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Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ

По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.
РБК 07:16
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Кино

Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Piter.tv 04:19
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Происшествия

В Уфе автобус с вахтовиками врезался в жилой дом

В Уфе автобус с 30 вахтовиками врезался в жилой дом. За помощью обратилось семь человек.
Сусанин 02:33
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 07:32
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости вчера в 12:53
Наука

Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире

Фокусирование только на наземном разнообразии может привести к недостаточной степени охраны дождевых червей.
Популярная механика 07:50
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Privet-Rostov.ru вчера в 08:35
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Lenta.ru 05:54
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В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Известия вчера в 07:01
Политика

Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:43
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Общество

Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева

Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Армия и оружие

Таинственной российской ракетой «воздух-воздух» заинтересовались в США

В США разглядели новое вооружение для Су-57 в загадочной короткой ракете, презентованной в Москве.
Российская газета 06:04
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Чемпионат 24 ноября в 12:55
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Звезды сериалов «Физрук» и «Кухня» стали родителями

Актер Дмитрий Власкин, известный по проекту «Физрук», впервые стал отцом, пишет портал «7дней.ru».
Пятый канал 07:03
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы

В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы.
Известия вчера в 07:28
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