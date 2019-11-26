Политика
РИА НовостиК посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва". Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали.
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с чего всё началось
Двое мужчин устроили несогласованный пикет у посольства Украины в центре столицы и были задержаны, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.Агентство Москва02:42
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Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Пушкина пожаловалась в МВД на движение «Сорок сороков»
Проверить угрозы авторам законопроекта о домашнем насилии попросила главу МВД РФ Владимира Колокольцева депутат Государственной думы Оксана Пушкина.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Политика
Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины и России сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны сами выбрали вектор на европейскую интеграцию, а отношения с РФ назвал "очень сложной ситуацией".
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
Политика
Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года
Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Авто
Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5
Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.
Политика
В МИД Турции прокомментировали проведение испытаний С-400
Экономика
В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Происшествия
На переправе в Якутии под лед провалился большегруз
Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Политика
Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным
Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Здоровье
Стало известно о вреде спорта для курильщиков
Общество
Роструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы
"Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море с ракетами «Циркон»
На борту новейшего фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", вышедшего в море неделю назад, находятся два транспортно-пусковых ракетных контейнера, не входящих в штатное вооружение корабля.
Политика
Россия не будет отменять контрсанкции первой, заявил Медведев
Медведев отметил, европейские санкции и ответные меры России могут сохраниться надолго, но и в этих условиях Москва может развивать отношения со странами Европы по отдельности.