Политика

РИА НовостиРИА НовостиК посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва". Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали.
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с чего всё началось

Двух мужчин с унитазами с проукраинскими лозунгами задержали у посольства Украины в Москве

Двое мужчин устроили несогласованный пикет у посольства Украины в центре столицы и были задержаны, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва02:42

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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости06:19

Двух мужчин с унитазами с проукраинскими лозунгами задержали у посольства Украины в Москве

Агентство Москва02:42

«И трусы. Возмещать так возмещать»: Москвичи передали Украине поддержку «боевой мощи»

Царьградвчера в 23:01

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Московский Комсомолец01:43

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Lenta.ru01:24

Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве

РЕН ТВ00:24

Активисты принесли к украинскому посольству унитазы взамен «украденных» с кораблей ВМФ Украины

Телеканал 360°02:26
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Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

Пушкина пожаловалась в МВД на движение «Сорок сороков»

Проверить угрозы авторам законопроекта о домашнем насилии попросила главу МВД РФ Владимира Колокольцева депутат Государственной думы Оксана Пушкина.
Красная весна вчера в 16:03
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Политика

Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Life.ru 06:43
Политика

Зеленский назвал отношения Украины и России сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны сами выбрали вектор на европейскую интеграцию, а отношения с РФ назвал "очень сложной ситуацией".
РИА Новости 05:50
Технологии

Виртуальный кот Васька стал экскурсоводом по Музею космонавтики

Интерфакс 03:43
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Политика

Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.
ТАСС 05:27
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:54
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Авто

Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5

Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.
Motor 24 ноября в 11:19
Политика

В МИД Турции прокомментировали проведение испытаний С-400

ПолитРоссия 06:18
Экономика

В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 04:47
Происшествия

На переправе в Якутии под лед провалился большегруз

Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
ТАСС 05:52
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Политика

Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Lenta.ru 05:54
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
BFM.ru вчера в 09:30
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Известия 06:26
Энергетика

Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

REGNUM 03:45
Здоровье

Стало известно о вреде спорта для курильщиков

Вечерняя Москва 00:06
Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
Общество

Роструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы

"Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:19
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море с ракетами «Циркон»

На борту новейшего фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", вышедшего в море неделю назад, находятся два транспортно-пусковых ракетных контейнера, не входящих в штатное вооружение корабля.
Российская газета 02:00
Политика

Россия не будет отменять контрсанкции первой, заявил Медведев

Медведев отметил, европейские санкции и ответные меры России могут сохраниться надолго, но и в этих условиях Москва может развивать отношения со странами Европы по отдельности.
Парламентская газета вчера в 09:30
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