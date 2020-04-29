Кино
РИА НовостиК премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.
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Число заболевших коронавирусом в США превысило миллион
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Минздрав предупредил об опасности коронавируса для мозга
В документе отмечается, что распространение SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может провести к поражению мозга.
Газета.Ru 14:03
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Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
Общество
Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX
Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая
Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.
Советский спорт 14:32
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Путин сообщил о мобилизации ресурсов промышленности во время пандемии
В период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности в России. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.
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Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
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Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
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В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
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В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
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В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале
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Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore
Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США.
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В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
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