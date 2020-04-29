Кино

РИА НовостиРИА НовостиК премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.
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Номинантами на «Оскар» в 2020 году смогут стать фильмы, которые не находились в прокате

ТАСС18:29

К участию в «Оскаре» впервые допустят фильмы, показанные только онлайн

Интерфакс18:28

К кинопремии «Оскар» допустят фильмы, показанные только онлайн

Комсомольская правда17:56

К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы

РБК18:00

К участию в «Оскаре» допустят показанные онлайн фильмы

RT на русском17:46

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

РИА Новости17:25

COVID-19 изменил правила «Оскара». Фильмы со стримингов теперь тоже в конкурсе

Фонтанка.Ру17:18
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