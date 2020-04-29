Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

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