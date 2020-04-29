Кино

REGNUMREGNUMНа «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, выходившие онлайн

Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:51 — REGNUM Организаторы престижной премии в области киноискусства «Оскар» заявили, что фильмы, выпущенные на потоковых платформах, получат право номинироваться на премию. Об этом 29 апреля сообщает Reuters.
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РБКвчера в 18:00

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Комсомольская правдавчера в 17:56

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Дождь01:59
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Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников

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В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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