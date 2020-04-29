Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:51 — REGNUM Организаторы престижной премии в области киноискусства «Оскар» заявили, что фильмы, выпущенные на потоковых платформах, получат право номинироваться на премию. Об этом 29 апреля сообщает Reuters.

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Политика На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025 Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.

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