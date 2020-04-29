Кино
Амур.инфоК премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются после пандемии коронавируса. Об этом сообщила американская Академия киноискусств.
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Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Экономика
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:58
Политика
Путин поручил разработать рекомендации по снятию ограничений с 12 мая
Российский лидер Владимир Путин дал указание кабмину к 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по новой коронавирусной инфекции с 12 мая.
Журналистская правда вчера в 11:00
Армия и оружие
В The Drive обратили внимание на операцию сил ВДВ России в Арктике
По словам корреспондентов «The Drive», эти маневры показали способность российских Вооруженных Сил оперативно перебрасывать спецподразделения не только в Арктике, но и любой точке планеты.
ГЛАС.RU вчера в 13:28
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
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Происшествия
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Номер один 00:38
Экономика
Алтайские стоматологи, бухгалтеры и общепит кричат о помощи. Они просят Томенко дать им работать
Руководители шести алтайских бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей направили письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность при соблюдении мер безопасности.
Алтапресс 27 апреля в 06:23
Политика
Путин назвал условие поездок на дачи в майские праздники
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Московский Комсомолец вчера в 14:05
Происшествия
В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом
Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
Общество
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае
Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru вчера в 14:21
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Космос
Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры
МонаВиста 27 апреля в 13:43
Политика
Дмитрий Азаров: «Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова»
Комментируя обращения Президента страны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил необходимость в предстоящие майские праздники строго соблюдать действующий режим самоизоляции и поручил главам муниципалитетом разъяснить эту информацию.
СОВА вчера в 16:50
Политика
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
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Экономика
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Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Общество
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ вчера в 12:46
Общество
Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах.
ТАСС вчера в 12:25
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
Российская газета вчера в 03:25
Авто
Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Тарантас Ньюс вчера в 23:34
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05