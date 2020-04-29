Кино

Амур.инфоАмур.инфоК премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются после пандемии коронавируса. Об этом сообщила американская Академия киноискусств.
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К участию в «Оскаре»-2021 впервые допустят фильмы, выходившие онлайн

Эхо Москвывчера в 23:47

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

РИА Новостивчера в 17:25

К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы

РБКвчера в 18:00

К отбору на премию «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

Ведомостивчера в 17:58

К кинопремии «Оскар» допустят фильмы, показанные только онлайн

Комсомольская правдавчера в 17:56

К участию в «Оскаре» допустят показанные онлайн фильмы

RT на русскомвчера в 17:46

Номинантами на «Оскар» в 2020 году смогут стать фильмы, которые не находились в прокате

ТАССвчера в 18:29
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Комментарии

Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Экономика

Россия решила спасти мировой рынок золота

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Политика

Путин поручил разработать рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

Российский лидер Владимир Путин дал указание кабмину к 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по новой коронавирусной инфекции с 12 мая.
Журналистская правда вчера в 11:00
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Шоу-бизнес

Сестра Кардашьян опубликовала фотографию в бикини

Lenta.ru 00:28
Армия и оружие

В The Drive обратили внимание на операцию сил ВДВ России в Арктике

По словам корреспондентов «The Drive», эти маневры показали способность российских Вооруженных Сил оперативно перебрасывать спецподразделения не только в Арктике, но и любой точке планеты.
ГЛАС.RU вчера в 13:28
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Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих

EastRussia 27 апреля в 20:22
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Происшествия

В Чите осужден последний из «ключевских»

Номер один 00:38
Экономика

Алтайские стоматологи, бухгалтеры и общепит кричат о помощи. Они просят Томенко дать им работать

Руководители шести алтайских бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей направили письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность при соблюдении мер безопасности.
Алтапресс 27 апреля в 06:23
Политика

Путин назвал условие поездок на дачи в майские праздники

До 5 мая Роспотребнадзор должен подготовить общие рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений, который начнется после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 14:05
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Происшествия

В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом

Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
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Общество

Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Политика

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru вчера в 14:21
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста 27 апреля в 13:43
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Политика

Дмитрий Азаров: «Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова»

Комментируя обращения Президента страны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил необходимость в предстоящие майские праздники строго соблюдать действующий режим самоизоляции и поручил главам муниципалитетом разъяснить эту информацию.
СОВА вчера в 16:50
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Политика

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика вчера в 10:53
Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Общество

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая

Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ вчера в 12:46
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Общество

Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах.
ТАСС вчера в 12:25
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Происшествия

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе

Российская газета вчера в 03:25
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Авто

Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Тарантас Ньюс вчера в 23:34
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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