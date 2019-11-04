Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.

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В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) изданию сообщили, что иск в Первомайский районный суд региона должник по исполнительному производству подал к самой ФССП.

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

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