К резиденции Лукашенко подъехала бронированная техника и водометы
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В Минске в преддверии акции протеста к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко подъехала бронированная техника, водометы и грузовые автомобили с силовиками. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
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