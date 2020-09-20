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Lenta.ru
Lenta.ru

К резиденции Лукашенко подъехала бронированная техника и водометы

В Минске в преддверии акции протеста к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко подъехала бронированная техника, водометы и грузовые автомобили с силовиками. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
Подробнее о событии
Lenta.ru

К резиденции Лукашенко подъехала бронированная техника и водометы

Lenta.ru07:05
Эхо Москвы

Бронетехника в Минске перекрыла подходы к резиденции Александра Лукашенко

Эхо Москвы07:02
Коммерсантъ

В центр Минска стянуты автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъ05:22
ТАСС

Бронетехнику и водометы разместили у резиденции Лукашенко перед очередной акцией протеста

ТАСС06:18
РИА Новости

В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику

РИА Новости05:57
Газета.Ru

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:22
RT на русском

В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

RT на русском05:46

Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос17 сентября в 07:55
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В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2

Если Германия откажется от проекта «Северный поток — 2», то на страну упадут многомиллиардные штрафные санкции, уверен депутат бундестага и член парламентского комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
ToDay News Ufaвчера в 08:39
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Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.
РИА Новости06:43
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Дмитрий Азаров выступил с обращением к самарцам

Вчера, 19 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём инстаграме обратился к жителям региона с просьбой внимательнее относиться к своему здоровью и безопасности в связи с новым ростом заболеваемости коронавирусом.
Pro Город Самара02:39
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Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.
Коммерсантъ03:01
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