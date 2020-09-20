В Минске в преддверии акции протеста к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко подъехала бронированная техника, водометы и грузовые автомобили с силовиками. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ТАСС.

С чего всё началось Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости 04:12