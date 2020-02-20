Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuК северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Подземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо

Российская газетавчера в 22:50

Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии

РЕН ТВвчера в 21:00

Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии

Известиявчера в 21:56

В скалах в 20 километрах от Алеппо обнаружены штабы и склады террористов

Вести.Ruвчера в 21:38

В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео

ТК Звездавчера в 21:20

К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков

РИА Новостивчера в 21:13

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ruвчера в 22:23
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Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Экономика

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 18 февраля в 17:40
Общество

Якубович рассказал о размере своей пенсии

Накануне.Ru вчера в 19:02
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС вчера в 21:12
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Известия 00:09
Общество

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл на Камчатку

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 20 февраля работает на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 22:18
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru 18 февраля в 04:37
Экономика

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое.
Lenta.ru вчера в 18:33
Единоборства

Умереть или победить. Фьюри и Уайлдер выяснят, кто номер один

Впервые Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) встретились друг с другом в ринге 1 декабря 2018 года.
Life.ru вчера в 23:30
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Чемпионат вчера в 03:32
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Инфорос вчера в 11:56
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Экономика

Пенсионная реформа ухудшила жизнь россиян: Счетная палата

Счетная палата раскритиковала последствия принятой в 2018 году в России пенсионной реформы.
Deita.ru вчера в 21:00
Политика

Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания 19 февраля поддержал поправку к Конституции, в соответствии с которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.
RT на русском вчера в 12:05
Гаджеты

Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone

Life.ru 18 февраля в 04:03
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Политика

Губернатор Приморья прокомментирует отставку мэра Артема

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев покинул свой пост, сообщает РИА VladNews.По предварительным данным, Авдеев написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Владивосток-Новости вчера в 18:34
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия 18 февраля в 03:17
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