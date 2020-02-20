В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА "Новости".

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

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