Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuК северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА "Новости".
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В 20 км от Алеппо нашли подземный город боевиков

РЕН ТВ01:44

Подземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо

Российская газетавчера в 22:50

В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео

ТК Звездавчера в 21:20

Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии

Известиявчера в 21:56

В скалах в 20 километрах от Алеппо обнаружены штабы и склады террористов

Вести.Ruвчера в 21:38

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ruвчера в 22:23

К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков

РИА Новостивчера в 21:13
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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

Газета.Ru 01:31
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
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СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
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В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
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Эпидемию коронавируса спрогнозировали в России

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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом, который одним из первых обнаружил, что аспирин оказывает положительное влияние на состояние людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, дали уточненные рекомендации по применению данного лекарственного средства.
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Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

Снимки продолжающей тускнеть Бетельгейзе были получены с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope - VLT), оснащенным уникальным инфракрасным оборудованием - "Спектрополярометрическим высококонтрастным инструментои для исследования экзопланет" (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument - SPHERE).
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Якубович считает, что, если бы министр труда и социального обеспечения России получал бы 23 тысячи рублей в месяц или минимальную пенсию, то вопрос с низкими пенсиями в стране был бы «довольно быстро» решен.
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Общество

Убойная «плетка»: почему Россия не спешит списывать винтовку Драгунова

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Западная диета нарушает функции мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
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Названо лекарство против коронавируса

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Американский актер Элайджа Вуд стал счастливым отцом. Об этом передает издание Daily Mail.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

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Путин объяснил отставку Медведева

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Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam

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Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
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