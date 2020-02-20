Армия и оружие
Газета.RuК северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Здоровье
Эпидемию коронавируса спрогнозировали в России
Ранее эксперты оценили готовность России к эпидемии коронавируса.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп».
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Наука
28 апреля 2020 года в Москве состоится Всероссийский съезд водопользователей
В Съезде примут участие около 700 делегатов, среди которых представители федеральных и региональных министерств и ведомств, муниципальных образований, предприятий-водопользователей, осуществляющих использование водных объектов в 21 бассейновом округе России, в том числе промышленных предприятий, морских и речных портов, водоканалов, ГЭС, агропромышленных холдингов и др.
Шоу-бизнес
Пластический хирург отговорил делать операцию Ксению Собчак
В прошлом Ксения Собчак признавалась, что обращалась к пластическим хирургам по поводу носа.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Американские ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина
Ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом, который одним из первых обнаружил, что аспирин оказывает положительное влияние на состояние людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, дали уточненные рекомендации по применению данного лекарственного средства.
Шоу-бизнес
Сын Екатерины Семеновой перенес инсульт
Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин перенес инсульт. Об этом «360» сообщил собеседник в экстренных службах.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Снимки продолжающей тускнеть Бетельгейзе были получены с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope - VLT), оснащенным уникальным инфракрасным оборудованием - "Спектрополярометрическим высококонтрастным инструментои для исследования экзопланет" (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument - SPHERE).
Общество
Якубович предложил начислять министру труда минимальную пенсию
Якубович считает, что, если бы министр труда и социального обеспечения России получал бы 23 тысячи рублей в месяц или минимальную пенсию, то вопрос с низкими пенсиями в стране был бы «довольно быстро» решен.
Наука
Западная диета нарушает функции мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
Общество
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Шоу-бизнес
Американский актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер Элайджа Вуд стал счастливым отцом. Об этом передает издание Daily Mail.
Музыка
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин объяснил отставку Медведева
Президент России Владимир Путин 20 февраля в интервью журналисту Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Киберспорт
Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam
Игроки требовали добавления Metro: Exodus в Steam, но у нас были определенные нестыковки с Valve.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.