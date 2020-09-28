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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

К системе быстрых переводов Сбербанка подключились новые организации

Новые кредитные организации подключились к системе быстрых переводов Сбербанка, сообщил директор департамента по развитию онлайн-сервисов «Хоум Кредит» банка Павел Михалев 28 сентября в интервью «Известиям».В источнике
С чего всё началось
Известия

Игра в монополию: как «Сбер» продолжает переманивать пользователей СБП

Конкуренция с монополистом Банк "Хоум Кредит" находится в процессе подключения к экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил "Известиям" директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия17:01
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Плас

«Хоум Кредит» подключается к системе мгновенных переводов Сбера

Плас02:53
Телеканал 360°

СМИ: Сбербанк продолжил развивать мгновенные переводы и может стать конкурентом СБП

Телеканал 360°01:41
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключается Хоум Кредит

Известия19:30
ИА Красная Весна

К системе быстрых переводов Сбербанка подключились новые организации

ИА Красная Весна00:10
Кам 24

Как делать денежные переводы бесплатно

Кам 2423:09
АБН

«Зенит» и «Хоум Кредит» подключатся к системе мгновенных переводов Сбера

АБН00:20

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Жиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи Лиги наций

В стартовых турах Лиги наций полузащитник "Валенсии" не смог помочь сборной России из-за травмы, но с тех пор хавбек полностью восстановился и вышел на поле в одном матче Примеры, отметившись результативной передачей.
Газета.Ru08:10

Николаева рассказала о свадьбе с экс-супругом Волочковой

Телеведущая сказала, что свадьба зависит от воли женщины, но в их случае они с избранником не планируют устраивать пышное торжество, а только проведут церемонию в ЗАГСе и небольшое мероприятие после росписи.
RuNews24.ru05:21
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Новая часть «Бората» получила очень длинное название

Вторая часть картины получила очень длинное и весьма странное название — Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Live2407:52
5

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Модель Koenigsegg Regera набрала пиковую скорость

Недавно в Сети был опубликован ролик, на котором показан разгон шведского гиперкара Koenigsegg Regera, набравшего скорость в 300 км\ч. Способности модели были протестированы на взлетно-посадочной полосе недалеко от завода компании.
32CARS.ru03:37