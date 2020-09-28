К системе быстрых переводов Сбербанка подключились новые организации
Новые кредитные организации подключились к системе быстрых переводов Сбербанка, сообщил директор департамента по развитию онлайн-сервисов «Хоум Кредит» банка Павел Михалев 28 сентября в интервью «Известиям».В источнике
С чего всё началось
Игра в монополию: как «Сбер» продолжает переманивать пользователей СБП
Конкуренция с монополистом Банк "Хоум Кредит" находится в процессе подключения к экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил "Известиям" директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия17:01
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