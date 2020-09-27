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Известия
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключается Хоум Кредит

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.В источнике
С чего всё началось
Известия

Игра в монополию: как «Сбер» продолжает переманивать пользователей СБП

Конкуренция с монополистом Банк "Хоум Кредит" находится в процессе подключения к экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил "Известиям" директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия17:01
Подробнее о событии
Плас

Еще два банка подключаются к системе мгновенных переводов Сбера

Плас02:53
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключается Хоум Кредит

Известия19:30
АБН

«Зенит» и «Хоум Кредит» подключатся к системе мгновенных переводов Сбера

АБН00:20
ИА Красная Весна

К системе быстрых переводов Сбербанка подключились новые организации

ИА Красная Весна00:10
Кам 24

Как делать денежные переводы бесплатно

Кам 2423:09
Телеканал 360°

СМИ: Сбербанк продолжил развивать мгновенные переводы и может стать конкурентом СБП

Телеканал 360°01:41

Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Отмечается, что судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения, но при этом пока отклонил прошение о введении аналогичного запрета относительно решения властей об ограничении работы соцсети в стране с 12 ноября.
Известия21:34
15

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09