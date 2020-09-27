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Известия
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключается Хоум Кредит

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.В источнике
С чего всё началось
Известия

Игра в монополию: как «Сбер» продолжает переманивать пользователей СБП

Конкуренция с монополистом Банк "Хоум Кредит" находится в процессе подключения к экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил "Известиям" директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия17:01
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Плас

«Хоум Кредит» подключается к системе мгновенных переводов Сбера

Плас02:53
Телеканал 360°

СМИ: Сбербанк продолжил развивать мгновенные переводы и может стать конкурентом СБП

Телеканал 360°01:41
ИА Красная Весна

К системе быстрых переводов Сбербанка подключились новые организации

ИА Красная Весна00:10
АБН

«Зенит» и «Хоум Кредит» подключатся к системе мгновенных переводов Сбера

АБН00:20
Кам 24

Как делать денежные переводы бесплатно

Кам 2423:09
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключается Хоум Кредит

Известия19:30

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
Ведомости06:16
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22
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В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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