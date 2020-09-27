К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка
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Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.В источнике