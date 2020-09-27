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Известия
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.В источнике
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Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Известия19:30
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Три танка ВС Азербайджана были уничтожены в Нагорном Карабахе

Утром пресс-секретарь ведомства Армении Шушан Степанян сообщил, что в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС в ходе столкновения в Тертерском направлении.
Слово и Деловчера в 02:32
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Средний возраст сахалинцев не превышает 39 лет

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше во всем населении превышает 7%. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин.
Сахалин.Инфо19:51

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
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Шесть регионов Поволжья сократили объём строительства жилья

Нижний Новгород, 27 сентября 2020, 13:06 — REGNUM По итогам января-августа текущего года в Приволжском федеральном округе объём ввода в эксплуатацию жилых домов увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUMвчера в 06:06