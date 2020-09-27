Три танка ВС Азербайджана были уничтожены в Нагорном Карабахе

Утром пресс-секретарь ведомства Армении Шушан Степанян сообщил, что в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС в ходе столкновения в Тертерском направлении.