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Известия
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.В источнике
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Кам 24

Как делать денежные переводы бесплатно

Кам 2423:09
Известия

К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Известия19:30
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.
ToDay News Ufaвчера в 14:45
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В России могут изменить механизм доплаты врачам за борьбу с пандемией

Врачи, фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи намерены требовать от властей исполнить поручения президента РФ и произвести дополнительные выплаты за работу с ковид-пациентами.
News.ru26 сентября в 09:23
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