Россиянин убил продавщицу банкой компота из-за карточного долга брата

Как писала газета «Комсомольская правда», 21-летний местный житель сначала ударил продавщицу банкой компота, затем стал кидать в нее стеклянные бутылки, а потом нанес ей несколько ударов ножом.