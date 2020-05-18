Политика

REGNUMREGNUMК слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
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с чего всё началось

Рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО предложила включить в регион и Коми

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".
ТАСС09:25

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Брак по расчёту: какими были отношения Архангельской области и НАО в последние годы?

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Коми предложили включить в объединенный арктический регион

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Федеральные СМИ: к Архангельской области и НАО предложили присоединить Республику Коми

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Вице-спикер Епифанова не считает нужным привлекать Коми к процессу объединения регионов

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Ирина Чиркова: При обсуждении объединения области и округа требуем учитывать мнение оппозиции

Rusnord02:47

СРО «Союз профессиональных строителей» подтвердил готовность обсуждать объединение Архангельской области и НАО

Эхо Северавчера в 05:16

Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью

Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05
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В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
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Общество

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На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
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Экономика

Российские банки в апреле зафиксировали снижение зарплат клиентов

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Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент 05:38
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Технологии

Microsoft создала мощнейший суперкомпьютер для компании Илона Маска

Microsoft разработала новый суперкомпьютер на базе облака Azure некоммерческой исследовательской организации OpenAI, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман.
Вести.Ru 13:48
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Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях

Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
Комсомольская правда 11:28
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Общество

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
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Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье

Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
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Политика

Медведев раскритиковал работу российских служб занятости

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-встрече с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", обратил внимание на работу службы занятости в России, которая, по его словам, является «слабой стороной страны» и требует улучшения.
Городовой 08:40
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Происшествия

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Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
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Общество

В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
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Хоккей

Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке

12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
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Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
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Определена лучшая песня в истории «Евровидения»

Live24 вчера в 10:29
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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен в РФ на электромобили

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
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Кино

Леброн Джеймс продюсирует фильм с Адамом Сэндлером

Sports.ru вчера в 23:30
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Общество

Низкая смертность от коронавируса в России объяснена

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
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Здоровье

«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

Скажем, количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 — около 34 тысяч человек.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
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Армия и оружие

ВСУ ранили мирную жительницу в Еленовке

Украинские боевики нанесли удар по посёлку Еленовка — ранения получила мирная жительница.
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Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
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