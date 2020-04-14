К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском. Об этом сам Воронцов сообщил в соцсетях. Причины обыска пока неизвестны.

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

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