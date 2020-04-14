Происшествия

REGNUMREGNUMСоздателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
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Автора фейка о заболевших COVID-19 курсантах петербургского института ФСБ задержали

78.ru07:08

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» привезли на допрос по петербургскому делу о коронавирусном фейке

Фонтанка.Ру05:30

Видео: обыски проходят у псевдоомбудсмена полиции

РЕН ТВ01:33

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском по уголовному делу о фейке про коронавирус

Медиазона01:57

Следователи ведут обыск у родителей жены главы проекта «Омбудсмен полиции»

ТАСС03:46

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском по уголовному делу о фейке про коронавирус

Дождь00:38

Основателя паблика «Омбудсмен полиции» допросят по делу о фейке

РИА Новости05:30
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Транспорт

В Подмосковье с 15 апреля начнут проверять пропуска у всех водителей

Ранее аналогичное предупреждение выпустила полиция Москвы.
РБК 07:57
2
Общество

В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
20
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
412
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
21
Кино

Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»

Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант вчера в 08:41
15
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,2K
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3,1K
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Экономика

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Общество

В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
20
Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Известия 07:19
268
Кино

В «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Алтапресс 00:42
9
Хоккей

На Войнова претендуют три клуба КХЛ

Защитник Вячеслав Войнов имеет три предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает "Бизнес Online".
Газета.Ru 07:35
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
34
Кино

Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Cyber.sports.ru 12 апреля в 06:35
2
Политика

В США начинается очередная фаза гражданской войны

Президентская кампания в США началась.
Взгляд.ру 07:16
Общество

Польша начнет снимать некоторые ограничения с 19 апреля

Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса Заявление властей связано с подготовкой к дистанционному проведению в Польше президентских выборов 10 мая Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 14.04.2020 (CHELINDUSTRY) Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса с 19 апреля.
Chelindustry.ru 04:35
Общество

В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок

В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52
1,2K
Политика

Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском вчера в 09:29
465
Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
139
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о помощи Ираку в борьбе с коронавирусом

НАТО помогает Ираку в борьбе с распространением коронавируса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 06:20
Общество

В Краснодаре открылись пять ярмарок и один рынок

Торговать непродовольственными товарами пока запрещено. Также к открытию готовятся еще несколько ярмарок.
Кубань 24 06:10
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Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
30
Общество

Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России

Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 06:43
177
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
62
Политика

Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ

Москва, 14 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.
REGNUM 05:07
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