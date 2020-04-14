Происшествия
КоммерсантъК создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
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Фейк о якобы зараженных коронавирусом курсантах военного вуза стал уголовным делом
Петербургский дневник02:20
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами
Суть событий 03:31
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Общество
В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Здоровье
Коронавирус на Украине: +10% заболевших
На Украине, по данным на утро 13 апреля, зафиксировано 3102 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 325 новых пациентов.
Rusvesna.su вчера в 03:17
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Экономика
Бизнес нарастил выручку на второй неделе самоизоляции
Выручка предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на второй неделе самоизоляции показала небольшой рост.
Компания 02:53
Армия и оружие
СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии
В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.
РБК 03:22
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Транспорт
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
Политика
Трамп анонсировал план по снятию ограничений из-за коронавируса
Белый дом завершает разработку плана по снятию ограничений, которые были введены в США из-за коронавируса.
Профиль 01:57
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
Политика
В США проведут расследование роли Китая в распространении COVID-19
Вашингтон, 14 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Комитет сената Соединенных Штатов по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 02:30
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Энергетика
Нефтяные компании в США начали приостанавливать добычу
Например, компания Texland Petroleum LP остановила работу всех 1211 месторождений и прекратила добычу до мая из-за отмены заказов и резкого падения спроса на нефть.
Forbes 02:21
Авто
Опубликована вся информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Издание 32cars.ru не раз публиковало инсайдерскую информацию о новом Toyota Land Cruiser, который, как ожидается, получит индекс «300».
32CARS.ru 00:56
Общество
Чувашия получит 79 млн рублей на поддержку медиков
Больше всех в ПФО получит Башкортостан Чувашия получит 79 млн рублей из средств резервного фонда правительства РФ на доплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом.
Правда ПФО вчера в 12:02
Футбол
Хавбек «Локомотива» Жоау Мариу хочет попробовать себя в другой лиге
Хавбек столичного "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу хочет попробовать себя в другом чемпионате.
Газета.Ru 01:50
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
Общество
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус
Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
Игры
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
Авто
Hyundai анонсировал новый Veloster N
Рестайлинговая версия получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, чтобы привлечь к себе еще больше клиентов.
RuNews24.ru 03:33