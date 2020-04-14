Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

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