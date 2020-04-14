Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъК создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
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В Петербурге возбуждено уголовное дело по фейку о коронавирусе в институте ФСБ

78.ru03:03

Фейк о якобы зараженных коронавирусом курсантах военного вуза стал уголовным делом

Петербургский дневник02:20

В Петербурге возбуждено уголовное дело о коронавирусном фейке. Автор паблика «Омбудсмен полиции» писал про заболевших курсантов ФСБ

Фонтанка.Ру02:17

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском по уголовному делу о фейке про коронавирус

Медиазона01:57

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Коммерсантъ01:15

СК возбудил дело по факту публикации в паблике «Омбудсмен полиции» фейка о коронавирусе

ТАСС01:45

Против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело

РЕН ТВ01:11
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами

Суть событий 03:31
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Общество

Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
1,3K
Общество

В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
7
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
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Здоровье

Коронавирус на Украине: +10% заболевших

На Украине, по данным на утро 13 апреля, зафиксировано 3102 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 325 новых пациентов.
Rusvesna.su вчера в 03:17
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4K
Экономика

Бизнес нарастил выручку на второй неделе самоизоляции

Выручка предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на второй неделе самоизоляции показала небольшой рост.
Компания 02:53
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Армия и оружие

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии

В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.
РБК 03:22
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Транспорт

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
2,4K
Политика

Трамп анонсировал план по снятию ограничений из-за коронавируса

Белый дом завершает разработку плана по снятию ограничений, которые были введены в США из-за коронавируса.
Профиль 01:57
20
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

REGNUM 01:16
296
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
985
Происшествия

Более 80 человек выписаны из больницы в Коммунарке за сутки

Газета.Ru 02:42
335
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
88
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек

Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
Политика

В США проведут расследование роли Китая в распространении COVID-19

Вашингтон, 14 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Комитет сената Соединенных Штатов по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 02:30
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Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
375
Энергетика

Нефтяные компании в США начали приостанавливать добычу

Например, компания Texland Petroleum LP остановила работу всех 1211 месторождений и прекратила добычу до мая из-за отмены заказов и резкого падения спроса на нефть.
Forbes 02:21
7
Авто

Опубликована вся информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Издание 32cars.ru не раз публиковало инсайдерскую информацию о новом Toyota Land Cruiser, который, как ожидается, получит индекс «300».
32CARS.ru 00:56
3
Общество

Чувашия получит 79 млн рублей на поддержку медиков

Больше всех в ПФО получит Башкортостан Чувашия получит 79 млн рублей из средств резервного фонда правительства РФ на доплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом.
Правда ПФО вчера в 12:02
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Футбол

Хавбек «Локомотива» Жоау Мариу хочет попробовать себя в другой лиге

Хавбек столичного "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу хочет попробовать себя в другом чемпионате.
Газета.Ru 01:50
Политика

Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу

Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
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Шоу-бизнес

Кети Топурия вышла обнаженной в лес

Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
4
Общество

У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
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Игры

Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая

Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
Авто

Hyundai анонсировал новый Veloster N

Рестайлинговая версия получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, чтобы привлечь к себе еще больше клиентов.
RuNews24.ru 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
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