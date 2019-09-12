Происшествия
КоммерсантъВ региональных штабах Навального проходят обыски
Павел Чиков в своем Telegram-канале написал, что обыски прошли и у координатора штаба в Екатеринбурге Юрия Кузьминых, которого затем доставили в СУ СКР по Свердловской области. Юрий Кузьминых, давать показания по уголовному делу об отмывании денег (ст. 174 УК РФ) отказался, сообщает Znak.com.
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Везде главная цель — изъятие всей техники по максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.
— Леонид Волков, российский политикДождь 01:06
с чего всё началось
Полиция пришла домой ко всем координаторам местных штабов Навального и их родственникам; а также к волонтерам штабов, написал в своем телеграм-канале соратник политика Леонид Волков.Дождь01:06
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СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
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В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
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Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
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АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ в IV квартале 2022 года, остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей, отметил глава АСВ.
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону
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Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
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