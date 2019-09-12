с чего всё началось

Везде главная цель — изъятие всей техники по максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.

Павел Чиков в своем Telegram-канале написал, что обыски прошли и у координатора штаба в Екатеринбурге Юрия Кузьминых, которого затем доставили в СУ СКР по Свердловской области. Юрий Кузьминых, давать показания по уголовному делу об отмывании денег (ст. 174 УК РФ) отказался, сообщает Znak.com.

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