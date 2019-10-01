Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаК трагедии в Нарьян-Маре привела халатность охранников детсада, считает эксперт

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Саминский считает, что охрана в данном случае не сработала. По его словам, к трагедии привели халатные действия охранников и ЧОПа, которое должно заниматься подготовкой своих сотрудников.
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Эксперт: непрофессионализм охранников детсадов приводит к таким ЧП, как в Нарьян-Маре

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К трагедии в Нарьян-Маре привела халатность охранников детсада, считает эксперт

Радио Комсомольская правда11:29
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