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Российская газета
Российская газета

Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты

Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута.В источнике
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Телеканал 360°

Бейрут в огне. Мощный пожар накрыл порт через месяц после катастрофического взрыва — главное

Телеканал 360°вчера в 15:36
РБК

Новый пожар в Бейруте будут расследовать военная полиция и разведка

РБКвчера в 11:14
Российская газета

Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты

Российская газетавчера в 08:13
Интерфакс

В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

Интерфаксвчера в 07:14
RT на русском

Военная разведка займётся расследованием пожара в порту Бейрута

RT на русскомвчера в 09:32
ТАСС

Пожар в порту Бейрута потушили

ТАССвчера в 12:14
РИА Новости

Пожар в порту Бейрута усилился

РИА Новостивчера в 09:23

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории

Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете (СК), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РБКвчера в 12:51
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