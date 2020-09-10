Умерла актриса из «Игры престолов» и фильма о Бонде Дайана Ригг

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на дочь звезды, также актрису Рейчел Стерлинг, Ригг ушла из жизни из-за рака, который у нее обнаружили в марте.