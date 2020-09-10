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Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута.В источнике
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Бейрут в огне. Мощный пожар накрыл порт через месяц после катастрофического взрыва — главное
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