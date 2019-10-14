Происшествия

РБКРБКК участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Факт обысков у Кулинича подтвердил «Медиазоне» его брат Всеволод Кулинич. По его словам, в квартиру, где также находились бабушка и дедушка активиста, пришли около 10 силовиков.
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В Москве задержали участника митинга, который толкнул полицейского

URA.Ru05:25

«ОВД-Инфо» сообщило о еще одном обыске у участника акции 10 августа

Медиазона02:41

Исчез новый фигурант «московского дела» Дэнни Кулинич

Московский Комсомолец04:50

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ТАСС03:24

«ОВД-Инфо»: в Москве задержали участника акции 10 августа

Дождь03:12

Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля

Коммерсантъ02:12

Еще один фигурант задержан в рамках «московского дела»

РЕН ТВ04:06
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Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Газета.Ru 06:28
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

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Газета.Ru 07:05
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретило подчиненным подписывать любые ходатайства по делам, связанным с преследованием бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил на своей странице в Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портонов.
Рамблер 06:30
Шоу-бизнес

Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака

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Армия и оружие

Глава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

Наша версия 04:05
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

Зеленский посетит Донбасс 14 октября

Украина.ру 03:53
Происшествия

В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Общество

Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
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Мужчина в Забайкалье убил жену на глазах двух детей

В Чите задержали 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной жены.
REGNUM 06:24
Политика

Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки

Lenta.ru 06:45
Происшествия

Вологжанка умерла после операции по липосакции

В Вологде следователи пришли в частную клинику, пациентка которой умерла после операции по липосакции.
Российская газета 06:06
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Армия и оружие

В Сеуле открылся 21-й Международный аэрокосмический симпозиум

В Южной Корее открылся 21-й международный аэрокосмический симпозиум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
REGNUM 07:19
Кино

«Кто-то зовёт нас»: финальный трейлер «Холодного сердца 2»

Disney опубликовал финальный трейлер «Холодного сердца 2», в котором подробно показывают основную завязку — Эренделл оказывается в опасности из-за некоей магической угрозы, а Эльза слышит зов будто из далёкой страны.
Мир фантастики 04:34
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Теннис

Циципас: «Не хочу быть грубым, но игра Медведева — это скука»

Стефанос Циципас, проигравший Даниилу Медведеву в финале турнира в Шанхае, назвал игру российского теннисиста скучной.
Sport24.ru 06:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником

В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 05:57
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Родственники Юлии Началовой воюют из-за наследства

Родственники и наследники Юлии Началовой ведут тяжбу из-за наследства певицы.
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Путину доложили о заявлениях Зеленского в ходе его пресс-марафона

Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях его украинского коллеги Владимира Зеленского, сделанных во время прошедшего пресс-марафона.
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Общество

В Думу внесли законопроект о блокировке сайтов с живодерским контектом

Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату российского парламента законопроект о разрешении блокировать до решения суда сайты с кадрами жестокого обращения с животными.
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Шоу-бизнес

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
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