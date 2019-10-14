Происшествия
РБКК участникам акций протеста в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Факт обысков у Кулинича подтвердил «Медиазоне» его брат Всеволод Кулинич. По его словам, в квартиру, где также находились бабушка и дедушка активиста, пришли около 10 силовиков.
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Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Политика
Прокуратура остановила дела против Порошенко
Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретило подчиненным подписывать любые ходатайства по делам, связанным с преследованием бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил на своей странице в Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портонов.
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Политика
Зеленский посетит Донбасс 14 октября
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Происшествия
Мужчина в Забайкалье убил жену на глазах двух детей
В Чите задержали 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной жены.
Происшествия
Вологжанка умерла после операции по липосакции
В Вологде следователи пришли в частную клинику, пациентка которой умерла после операции по липосакции.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Армия и оружие
В Сеуле открылся 21-й Международный аэрокосмический симпозиум
В Южной Корее открылся 21-й международный аэрокосмический симпозиум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Кино
«Кто-то зовёт нас»: финальный трейлер «Холодного сердца 2»
Disney опубликовал финальный трейлер «Холодного сердца 2», в котором подробно показывают основную завязку — Эренделл оказывается в опасности из-за некоей магической угрозы, а Эльза слышит зов будто из далёкой страны.
Теннис
Циципас: «Не хочу быть грубым, но игра Медведева — это скука»
Стефанос Циципас, проигравший Даниилу Медведеву в финале турнира в Шанхае, назвал игру российского теннисиста скучной.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником
В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой воюют из-за наследства
Родственники и наследники Юлии Началовой ведут тяжбу из-за наследства певицы.
Политика
Путину доложили о заявлениях Зеленского в ходе его пресс-марафона
Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях его украинского коллеги Владимира Зеленского, сделанных во время прошедшего пресс-марафона.
Общество
В Думу внесли законопроект о блокировке сайтов с живодерским контектом
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату российского парламента законопроект о разрешении блокировать до решения суда сайты с кадрами жестокого обращения с животными.
Шоу-бизнес
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.