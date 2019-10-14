Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Факт обысков у Кулинича подтвердил «Медиазоне» его брат Всеволод Кулинич. По его словам, в квартиру, где также находились бабушка и дедушка активиста, пришли около 10 силовиков.

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

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