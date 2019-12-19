Общество
ХакасияК выборам мэра Абакана всё готово
На всех 74 избирательных участках будут установлены Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), что позволит ускорить и автоматизировать подсчёт голосов. Жители, имеющие временную регистрацию по месту пребывания в городе Абакане, участие в выборах главы города не принимают.
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Для выборов мэра Абакана изготовлено 129 тысяч бюллетеней. Полиция охраняет их в круглосуточном режиме
Шанс (г. Абакан)18 декабря в 22:26
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В каких городах России подешевели квартиры в новостройках
Лидером по темпам роста стал Иркутск: с начала года стоимость квадратного метра новой квартиры здесь поднялась на 15,4 процента - с 57 050 до 65 842 рублей.
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Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
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Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
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Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой
Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным поучаствовали в съемках новогодней программы Насти Ивлеевой.
Общество
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В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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В Апатитах подростки избили полицейских
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«Авангард» подписал новый контракт с Хартли
О подписании нового контракта Хартли рассказал после завершения встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева».
Космос
Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner
Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо, четырежды слетавший в космос на американских шаттлах, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.
Биатлон
Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси
Экономика
Курс доллара. Прогноз на 23—27 декабря
По итогам торгов пятницы курс доллара на торгах Московской биржи составил 62,25 руб./$, что на 65 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Футбол
Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира
В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год
Цветом 2020 года является синим, поэтому женщинам рекомендуется встречать его в платье такого цвета с подкладными плечами.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Единоборства
Джермелл Чарло взял реванш у Тони Харрисона
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".