Общество

ХакасияХакасияК выборам мэра Абакана всё готово

На всех 74 избирательных участках будут установлены Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), что позволит ускорить и автоматизировать подсчёт голосов. Жители, имеющие временную регистрацию по месту пребывания в городе Абакане, участие в выборах главы города не принимают.
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Абакан готов к выборам мэра

ИА Хакасия18 декабря в 21:20

Столица Хакасии готова к выборам своего мэра

Московский Комсомолец Хакасия18 декабря в 23:50

Для выборов мэра Абакана изготовлено 129 тысяч бюллетеней. Полиция охраняет их в круглосуточном режиме

Шанс (г. Абакан)18 декабря в 22:26

В Абакане мэра города будут выбирать с помощью КОИБов

Новая Хакасия.Online18 декабря в 21:16

К выборам мэра Абакана всё готово

Хакасия19 декабря в 03:16
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Экономика

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

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РИА Новости вчера в 13:04
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В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
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Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Хоккей

«Авангард» подписал новый контракт с Хартли

О подписании нового контракта Хартли рассказал после завершения встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева».
ProstoProSport вчера в 13:35
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Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner

Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо, четырежды слетавший в космос на американских шаттлах, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.
РИА Новости вчера в 17:40
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Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси

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Экономика

Курс доллара. Прогноз на 23—27 декабря

По итогам торгов пятницы курс доллара на торгах Московской биржи составил 62,25 руб./$, что на 65 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели.
Коммерсантъ 20 декабря в 14:41
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Технологии

В сети выросло число сервисов анонимной верификации

В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 20 декабря в 01:33
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Футбол

Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Газета.Ru 20 декабря в 11:22
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
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Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Общество

Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год

Цветом 2020 года является синим, поэтому женщинам рекомендуется встречать его в платье такого цвета с подкладными плечами.
ФедералПресс вчера в 09:12
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС вчера в 08:36
Общество

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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Единоборства

Джермелл Чарло взял реванш у Тони Харрисона

Allboxing.ru вчера в 23:18
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 декабря в 15:46
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