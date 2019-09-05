Политика

BFM.ruBFM.ruК задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову. Дипломаты оказывают ему юридическую поддержку и консульскую помощь.
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