Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны бороться за свои жизни и не опускать руки из-за пандемии коронавируса.

К зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии обратился Лукашенко

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 559

Политика В России разработали препарат от коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля. 361

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Общество Путин поручил поддержать помогающие гражданам во время эпидемии НКО Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова заявила, что НКО следует освободить от штрафных санкций в случае, если они в период эпидемии коронавируса займутся помощью нуждающимся гражданам.

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Здоровье Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.

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Общество В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

Общество В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола. 2