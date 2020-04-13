Коронавирус
Live24К зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии обратился Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны бороться за свои жизни и не опускать руки из-за пандемии коронавируса.
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва 10:29
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Происшествия
Лесные пожары значительно приблизились к Чернобыльской АЭС
RT на русском 09:07
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Кино
Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса
ToDay News Ufa 09:10
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Общество
Путин поручил поддержать помогающие гражданам во время эпидемии НКО
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова заявила, что НКО следует освободить от штрафных санкций в случае, если они в период эпидемии коронавируса займутся помощью нуждающимся гражданам.
Lenta.ru 08:52
Экономика
Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).
РБК 10:09
Здоровье
Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 12:10
Происшествия
Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154
Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Живая Кубань 08:08
Экономика
Банк «Солидарность» повысил ставку по вкладу «Антикризисный»
Банк «Солидарность» повысил ставку по вкладу «Антикризисный». Доходность депозита составит 6,5% годовых (вместо 6,1%).
Банки.ру 04:11
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Политика
Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом
Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС .
ЗакC.Ру 09:16
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Общество
В России все больше пациентов снимают с ИВЛ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:52
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Футбол
Роналду использовал дочь вместо гантели во время тренировки
Во время занятия футболисту стали мешать дети, поэтому он поднял дочь и использовал её вместо гантели.
Чемпионат 11:36
Шоу-бизнес
Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
Кино
В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 01:26
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости 08:17
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30