Происшествия
Вести ПодмосковьяУ здания ФСБ на Лубянке расстреляли нескольких человек
У здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу, пишет РБК. Там находится неизвестный мужчина с автоматом Калашникова.
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с чего всё началось
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что стрельба произошла на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России. По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий на ул. Большая Лубянка.Агентство Москва10:39
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Армия и оружие
ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
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В Steam началась зимняя распродажа
Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Энергетика
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Правительство РФ предпринимает немало усилий для сдерживания розничных цен на топливо.
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Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
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Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
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Самедов – о работе агентом: Занимаемся без шума, пыли и грязи
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Происшествия
В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования
Политика
Путин допустил ограничение президентства двумя сроками
Чем займется Путин после окончания нынешнего срока Высказывание президента о возможности изменения Конституции свидетельствует о том, что сценарий нового президентского срока он не рассматривает, полагает политолог Евгений Минченко.
Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в третьем «зелёном дерби» сезона
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Политика
На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах
На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Здоровье
Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1
«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
Политика
Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии
Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.