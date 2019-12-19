Происшествия

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяУ здания ФСБ на Лубянке расстреляли нескольких человек

У здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу, пишет РБК. Там находится неизвестный мужчина с автоматом Калашникова.
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с чего всё началось

Один человек погиб и один пострадал в ходе стрельбы на ул. Большая Лубянка у здания ФСБ

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что стрельба произошла на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России. По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий на ул. Большая Лубянка.
Агентство Москва10:39

Подробнее о событии

Что известно о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

RT на русском16:20

Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке. Что важно знать

РБК16:16

Очевидцы: Мужчина открыл стрельбу в приемной ФСБ, есть раненые

РЕН ТВ10:22

Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке

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Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Что известно

Известия11:31

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ

Коммерсантъ15:16

Введенный из-за стрельбы у здания ФСБ план «Сирена» отменен

Агентство Москва11:17
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Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

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