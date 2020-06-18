Происшествия

ВедомостиВедомостиК журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
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Журналист «Дождя» рассказал полиции о фальшивых аккаунтах для электронного голосования

Коммерсантъ05:34

«Дождь» рассказал о ночном визите полицейских из-за сюжета о покупке голосов за поправки

Znak.comвчера в 21:11

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

Ведомости03:30

Полицейские до половины третьего утра опрашивали корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева

Эхо Москвы05:30

Полиция опросила журналиста «Дождя» из-за статьи о голосовании по поправкам

News.ru04:26

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

РБКвчера в 18:56

Полиция взяла объяснение с журналиста Дождя из-за репортажа о голосовании по поправкам в Конституцию

Дождьвчера в 19:52
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Футбол

«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера

Газета.Ru 05:23
Общество

Попова назвала долю заболевших коронавирусом старше 60 лет

Что касается взрослых людей трудоспособного возраста, здесь, по словам Поповой, структура практически не меняется.
РИА Новости 05:55
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Здоровье

Попова рассказала об отмене масочного режима

Масочный режим может быть отменен тогда, когда эпидситуация с коронавирусом станет совершенно стабильной.
Известия 05:43
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

Газета.Ru вчера в 11:05
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Общество

Мусоропроводы в жилых домах могут законсервировать

Отказаться от использования мусоропроводов в жилых многоквартирных домах предлагают общественники.
Российская газета 02:09
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Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
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Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
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Общество

Попова оценила риски возвращения коронавируса осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков возвращения коронавируса осенью достаточно, страна к этому готовится.
РИА Новости 05:53
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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Политика

Игорь Суркис: «Войну против России надо прекратить. Если уберем российских наемников, вернуть наши земли будет проще»

«Динамо» позиционирует себя как патриотический клуб.
Sports.ru 04:25
Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
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Политика

Рада отказалась утвердить программу деятельности правительства Украины

Верховная рада Украины отказалась утвердить доработанную программу деятельности правительства страны во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
Российская газета 04:37
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Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Здоровье

Врачи напомнили о важности вакцинации даже во время пандемии

Вакцины против COVID-19 пока нет, но есть другие рекомендованные прививки, которые смогут защитить нас от потенциально смертельных заболеваний, напоминают врачи.
Ридус 04:24
Общество

На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
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Общество

В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Общество

Вырубка деревьев. В мэрии Саратова учреждена новая структура

Взгляд-инфо 04:43
Здоровье

На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
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Общество

Путин подписал указы о присуждении госпремий 2019 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, литературы и искусства, а также науки и технологий 2019 года.
БИЗНЕС Online 05:48
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Общество

Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки

Пекин, 18 июня 2020, 12:42 — REGNUM Власти китайской столицы Пекина с завтрашнего дня, 19 июня, приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы страны из-за вспышки коронавируса в городе.
REGNUM 05:42
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
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Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
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