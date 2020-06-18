Происшествия
ВедомостиК журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
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Общество
Рособрнадзор заявил о требовании к организаторам ЕГЭ носить маски
Музаев добавил, что маски и перчатки будут выдаваться бесплатно.
Известия 04:01
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Коммерсантъ вчера в 15:32
Гаджеты
Apple лидирует на рынке смартфонов премиум-класса
Замкнул «яблочную плеяду» в рейтинге Huawei Mate 30 Pro 5G с долей в 3%. Всего общая доля проданных устройств Apple составила 57%.
Live24 03:10
Общество
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 03:01
Хоккей
«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной
Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс 16 июня в 17:30
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Происшествия
Известный российский философ покончил с собой
Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
Суд отстранил мэра Охи от должности
Суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева.
АСТВ 00:07
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Футбол
Турищев — в Европу: лучший бомбардир ЮФЛ заинтересовал «Аякс»
По информации «Известий», за 18-летним форвардом «Локомотива» Максимом Турищевым следит амстердамский «Аякс».
Известия вчера в 17:00
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020
Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Спорт-Экспресс 03:53
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Шоу-бизнес
Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова
Звезда сериала "Бригада", Павел Майков прокомментировал травлю актёра Михаила Ефремова, связанную с ДТП, которое тот устроил.
Paparazzi.ru 03:41
Общество
Власти: новые активные очаги коронавируса обнаружены в Томской области
Новые очаги распространения коронавирусной инфекции обнаружены на производствах в Асиновском и Томском районах, сообщил замгубернатора Иван Деев.
vtomske.ru 04:00
Футбол
Девушка Неймара опубликовала откровенную фотографию
Чемпионат вчера в 18:37
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов рассказал о заключении
В начале апреля Минюст США выдвинул требование экстрадировать Лисова в Америку, где ему грозило тюремное заключение на срок до 35 лет.
RT на русском 00:47
Общество
COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям
По данным оперативного штаба на 18 июня, за последние сутки в России выявлено 7 790 новых заболевших COVID-19.
Вести.Ru 04:06
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Энергетика
Саудовскую Аравию перестали интересовать США
Большие поставки являлись следствием ценовой войны королевства и России, после ее окончания Саудовскую Аравию почти перестал интересовать американский нефтяной рынок.
Lenta.ru вчера в 00:31