Политика

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Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Разгонять экономический рост и соцрасходы будет новый состав Белого дома

Коммерсантъ16:32

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

РБК18:50
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
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