Политика

РБКРБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Разгонять экономический рост и соцрасходы будет новый состав Белого дома

Коммерсантъвчера в 16:32

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

РБКвчера в 18:50

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Piter.tv00:47
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Политика

Путин встретился с новым составом правительства России

Ведомости вчера в 12:15
Общество

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Известия вчера в 21:19
Общество

Синоптики ЕС предсказали «розовый» февраль в Европейской части России

Зарубежные синоптики прогнозируют, что температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а Европейская часть России находится в зоне, которая отмечена розовым цветом — там ожидается превышение нормы на уровне 1,5–4 градусов.
Известия 00:00
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой лиц из своего круга; таким образом, он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
РБК вчера в 19:13
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Политика

Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев

Новым главой Минкомсвязи РФ указом президента РФ назначен Максут Шадаев. Шадаев — вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам.
Life.ru вчера в 13:21
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ вчера в 06:37
Кино

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Стерлеград вчера в 10:31
Политика

Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО

REGNUM вчера в 07:41
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Елена Воробей перенесла операцию

Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Независимый публицист вчера в 10:00
Политика

Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Lenta.ru 00:12
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости вчера в 06:51
Гаджеты

Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте

Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
Faktom 19 января в 08:44
Культура

Дмитрий Харатьян отмечает 60-летний юбилей

Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня отмечает юбилей — 60 лет.
Вести.Ru вчера в 02:30
Армия и оружие

Подводный флот России медленно умирает

В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Discover24 вчера в 03:04
Происшествия

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Энергетика

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Футбол

«Барселона» хочет арендовать Родриго с правом выкупа

«Валенсия» просит за Морено € 60 млн и настроена продать футболиста, однако «Барса» хочет договориться об аренде на полгода с последующим выкупом.
Чемпионат вчера в 19:48
Политика

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте кабмина в среду.
РИА Новости 01:16
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
ToDay News Ufa 20 января в 07:45
Общество

Что известно о новых 9 министрах и 6 зампредах правительства Михаила Мишустина. Коротко

Znak.com собрал короткие досье на новых министров и зампредов правительства.
Znak.com вчера в 14:56
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Технологии

АО «РТИ» этим летом впервые покажет скрытую радиолокационную систему досмотра

АО "РТИ" разработала для мест массового скопления людей скрытую систему досмотра, работающую на субмиллиметровых волнах.
ТАСС 01:14
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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Антон Германович Силуанов
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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