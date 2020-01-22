Политика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Политика
Путин встретился с новым составом правительства России
Общество
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Общество
Синоптики ЕС предсказали «розовый» февраль в Европейской части России
Зарубежные синоптики прогнозируют, что температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а Европейская часть России находится в зоне, которая отмечена розовым цветом — там ожидается превышение нормы на уровне 1,5–4 градусов.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой лиц из своего круга; таким образом, он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Здоровье
До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Политика
Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев
Новым главой Минкомсвязи РФ указом президента РФ назначен Максут Шадаев. Шадаев — вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
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Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
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Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Политика
Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Гаджеты
Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте
Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
Культура
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летний юбилей
Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня отмечает юбилей — 60 лет.
Армия и оружие
Подводный флот России медленно умирает
В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Происшествия
Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Родриго с правом выкупа
«Валенсия» просит за Морено € 60 млн и настроена продать футболиста, однако «Барса» хочет договориться об аренде на полгода с последующим выкупом.
Политика
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте кабмина в среду.
Шоу-бизнес
Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон
Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
Общество
Что известно о новых 9 министрах и 6 зампредах правительства Михаила Мишустина. Коротко
Znak.com собрал короткие досье на новых министров и зампредов правительства.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Технологии
АО «РТИ» этим летом впервые покажет скрытую радиолокационную систему досмотра
АО "РТИ" разработала для мест массового скопления людей скрытую систему досмотра, работающую на субмиллиметровых волнах.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.