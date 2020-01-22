Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.

Политика Дмитрий Козак покинет правительство В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.

Общество Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Общество Синоптики ЕС предсказали «розовый» февраль в Европейской части России Зарубежные синоптики прогнозируют, что температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а Европейская часть России находится в зоне, которая отмечена розовым цветом — там ожидается превышение нормы на уровне 1,5–4 градусов.

Политика Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой лиц из своего круга; таким образом, он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Здоровье До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.

Политика Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев Новым главой Минкомсвязи РФ указом президента РФ назначен Максут Шадаев. Шадаев — вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам.

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Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

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Политика Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте кабмина в среду.

Шоу-бизнес Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.