Экономика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Политика
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Министром просвещения назначен Сергей Кравцов
Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Указ об этом подписал Владимир Путин.
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Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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Кино
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Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
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В УФСИНе прокомментировали смерть 17-летнего подростка в уфимском СИЗО
Смерть 17-летнего Романа К. в СИЗо-1 прокомментировали в УФСИНе по РБ.
Происшествия
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Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Представители актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о ее исчезновении из реабилитационного центра, сообщает "Газета.ру".
Игры
Игры серии Half-Life пообещали сделать бесплатными в Steam
Коллекция игр серии Half-Life может быть доступна для пользователей Steam совершенно бесплатно до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Экономика
«Сбербанк» остается самым дорогим российским брендом
Три российских компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500 2020, который составляет британская консалтинговая компания Brand Finance.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Общество
Путин объяснил, как получить выплаты на детей от трех до семи лет
Президент России Владимир Путин объяснил алгоритм действий при получении выплат на детей от трех до семи лет включительно.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
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Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
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Гаджеты
Yeston представила розовую Radeon RX 5600 XT
Вчера партнёры компании AMD начали выпускать свои версии видеокарт Radeon RX 5600 XT. Они уже есть у ASUS, PowerColor и других.
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Общество
Назван доход членов нового правительства
В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей.