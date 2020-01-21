Экономика

РБКРБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Разгонять экономический рост и соцрасходы будет новый состав Белого дома

Коммерсантъ16:32

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

РБК18:50

Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русском18:10

Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

Вечерний курьер21:50

Особый акцент на экономику: первое заседание кабмина

Вести.Ru14:45

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомости13:09
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Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
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Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G заметно подешевел

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Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке

Центральное командование США объявило об отправке нескольких военных, пострадавших при обстреле Ираном военных баз в Ираке, в американское медицинское учреждение в Германии.
Газета.Ru 22:16
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Максим Решетников стал министром экономического развития РФ

Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Моссовет 12:23
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
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Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
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Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Армия и оружие

Киевские силовики открыли минометный огонь по поселку Зайцево в ДНР

Новостной фронт 08:27
Экономика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости 20:17
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Общество

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
РИА Новости 21:24
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
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О медицине будущего рассказали на Ассамблее «Здоровая Москва»

На круглом столе «Послезавтра: будущее медицины» говорили о технологиях, которые в будущем кардинально изменят медицину.
НИА-Федерация 19 января в 02:37
Футбол

Суарес приступил к восстановлению после операции на колене

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к восстановлению после операции на травмированном колене.
Чемпионат 14:02
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Кино

На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну

Playboyrussia.com вчера в 10:49
Армия и оружие

В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
REGNUM 03:01
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Армия и оружие

Названо необходимое время для отражения ракетного удара по Москве

Для отражения ракетного удара по Москве системам противоракетной обороны понадобится несколько десятков минут.
Известия 20:03
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Зюганов отреагировал на новый состав правительства

На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.
Красная весна 15:42
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Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru 00:37
Происшествия

На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБК 21:58
Общество

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС

Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
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Политика

Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки

Газета.Ru вчера в 05:34
Авто

Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.
Вести.Ru 20:51
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН 13:55
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
RT на русском 18:50
Экономика

Банки предложили поправки к законопроекту о защите инвестиций

На совещании Госдумы по поправкам в законопроект Сбербанк предложил расширить определение собственных средств инвесторы, включив в них займы и акционерный капитал, а также предусмотреть защиту кредитных организаций от дефолта заёмщиков, участвующих в проекте на условиях закона о защите инвестиций.
Саминвестор 01:51
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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