Экономика

РБКРБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

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Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Piter.tv00:47

Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

Вечерний курьервчера в 21:50

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

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Как изменился состав экономического блока правительства

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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:00

Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

Finam.Ru04:00
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Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Общество

Власти КНР запретили жителям Ухани покидать город из-за вируса

Власти Китая с 23 января временно запретили жителям Ухани (административный центр провинции Хубэй) покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, также будет приостановлена работа аэропорта, вокзалов и общественного транспорта, сообщило Центральное телевидение Китая.
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Черная стекловидная масса на месте гибели Помпей оказалась остатками мозга

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«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому».
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Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»

Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
ТАСС 02:06
Политика

Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Газета.Ru 11:04
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
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Политика

Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле

Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.
BFM.ru 09:05
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
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Политика

Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ

Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
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Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
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Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
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Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

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Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:33
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Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
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Кино

Россияне остались без зарубежных фильмов на майские праздники

В России на длинных майских праздниках, которые пройдут с 1 по 5 и с 9 по 11 мая включительно, в кинотеатрах будут показывать лишь российские картины.
Петербургский дневник 14:17
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицейскими в Иерусалиме

Президент Франции Эмманюэль Макрон и сотрудники полиции иерусалимского округа вступили в перепалку в Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны, пишет Yedioth Ahronoth.
МИР 24 13:48
Общество

ВОЗ продолжит дискуссию по новой пневмонии 23 января

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации пока не объявил режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии.
Ридус 15:46
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru 20 января в 23:18
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Футбол

«Барселона» одержала волевую победу в Кубке Испании

Победу над «УД Ибица» одержала «Барселона» 22 января в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Красная весна 15:58
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Армия и оружие

Три ракеты упали около посольства США в Багдаде

Три ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» в Багдаде.
Политика Сегодня 20 января в 16:41
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
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Польский инсайдер: Релиз Cyberpunk 2077 перенесли из-за проблем с оптимизацией на консолях

16 января релиз Cyberpunk 2077 был перенесен с апреля на сентябрь 2020 года.
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Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
РБК 05:18
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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